Microsoft: Rusya, Çin ve İran bağlantılı bilgisayar korsanları ABD seçim sürecini hedef alıyor

T24 Dış Haberler

Teknoloji devi Microsoft; Rusya, Çin ve İran bağlantılı bilgisayar korsanlarının 3 Kasım'daki ABD genel seçimlerinde rol alacak insanların bilgilerine erişmeye çalıştığını söyledi.

Şirket, 2016'da Demokrat Parti'nin kampanyasını "hackleyen" Rus bilgisayar korsanlarının da tekrar seçim sürecine müdahale edebileceğini aktardı.

Yabancı grupların girişimlerini hızlandırdığının açıkça görüldüğünü ifade eden Microsoft, hem Donald Trump hem de Joe Biden'ın kampanyasının bilgisayar korsanlarının hedefinde olduğunu ifade etti.

Açıklamada Strontium isim Rus grubun 200'den fazla organizasyonu hedef aldığı ve bunların çoğunun ABD siyasi partileriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Tespit edilen bazı saldırıların Britanyalı siyasi partilere yönelik olduğu bildirildi.