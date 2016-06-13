Microsoft, LinkedIn’i 26,2 milyar dolara satın aldı

Teknoloji devi Microsoft, sosyal medya platformu LinkedIn’i 26,2 milyar dolara satın aldı.

Microsoft, sosyal ağ sitesi LinkedIn'i 26.2 milyar dolara satın alıyor. Microsoft'un LinkedIn için tamamını nakit olarak ödeyeceği hisse başına fiyat olan 196 dolar, LinkedIn hisselerinin Cuma günü kapanışına göre yüzde 49.5 prim olduğunu gösteriyor.

Microsoft'tan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, LinkedIn anlaşma gereği marka ismini, kültürünü ve bağımsızlığını koruyacak, şirketin CEO'su Jeff Weiner görevine devam edecek.