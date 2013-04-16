Microsoft, Balyoz delillerindeki word karakterinin 2007'de çıktığını açıkladı

Yargıtay aşamasında bulunan ve sözkonusu belgelerin 2003 yılında yazıldığı belirtilen Balyoz davasında, bir sanığın açtığı davada Microsoft, “Balyoz metninde kullanılan fontu 2007’de piyasaya sürdük” bilgisini verdi.

Microsoft, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği belgede, Balyoz davasının delilleri arasında bulunan belgelerin yazıldığı fontun 2007’de sürüldüğünü açıkladı.

Öge Demirkan'ın Vatan'daki haberine göre, sanıkların talebiyle daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarında, metinde kullanılan “calibri fontu”nun Microsoft tarafından 2007 yılında üretildiği, oysa darbe metninin 2003’te oluşturulduğu kaydedilmişti.

Bu iddialar resmi olarak mahkeme tarafından hiçbir zaman kabul edilmediği gibi raporlar resmi delil statüsü kazanmadı. Bunun üzerine, davanın sanıklarından Beyazıt Karataş, Adalet Bakanlığı’na, bu uygulamalar yüzünde tazminat davası açmıştı. Karataş, adil yargılanma hakkının engellendiğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Dava ise 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 200/376 Esas numarası ile görülmeye başladı. Karataş’ın avukatı Haluk Pekşen bundan sonraki gelişmeyi şöyle anlattı:

“Darbe planının metni olduğu söylenen belgenin yazıcı çıktıları Microsoft firmasına yollandı. Burada kullanılan yazı karakteri soruldu. Microsoft tarafından bunun Calibri fontu olduğu belirtildi. Ayrıca bu fontun 2007’de piyasaya sürüldüğü ifadesi de yer aldı. Böylece bu belge ‘resmi delil’ statüsü kazandı.”

‘Font değişikliği tespit edilebilir’

Avukat Pekşen şunları söyledi:

“TÜBİTAK raporuna göre CD’ler 2003 yılında kapandı. Öyleyse bu fontun işi ne? Bugün Yargıtay 9. Ceza’ya müvekkilimin bırakılması için itirazda bulunacağım.”

Pekşen’e Balyoz savcısının “CD’ler 2007’ye kadar hep yenilendi” ifadesini hatırlatıp, ‘Bu yenile sırasında font da değiştirilmiş olamaz mı?’ diye sorduğumuzda, “Microsoft, font değişikliği varsa tespit edileceğini bildiriyor. Ancak şimdiye kadar font hiç araştırılmadı. Araştırılırsa zaten sonra üretildiği ortaya çıkacaktı” dedi.