Microsoft 18 bin kişiyi işten çıkarıyor

Yazılım devi Microsoft’tan yapılan açıklamada, toplam işgücünün yüzde 14'üne denk gelen 18 bin kişiyi işten çıkaracağını duyuruldu. Microsoft ilk etapta 13 bin kişiyle yolları ayıracak. Şirketin bu yıl bünyesine kattığı Nokia'da 25 bin kişi çalışıyor. Bunların 4 bin 700'ü ise Finlandiya'da yer alıyor.

Cnbce.com’da yer alan habere göre, bu operasyon Microsoft'un tarihindeki en büyük işten çıkarma olacak. Şirket daha önce de 2009'da 5 bin 800 kişiyi işten çıkarmıştı. Microsoft'un 127 bin çalışanı bulunuyor.