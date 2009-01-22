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Ekonomi

Microsoft, 18 ayda 5 bin kişiyi çıkaracak

Microsoft, gelecek 18 ayda 5 bin kişiyi işten çıkaracak. 34 yıllık şirkette ilk defa bu boyutta işten çıkarma yaşanıyor.

22 Ocak 2009 02:00

Microsoft, gelecek 18 ayda 5 bin kişiyi işten çıkaracak. 1975 yılında kurulan şirkette, birleşmelerden sonra limitli olanlar dışarıda tutulduğunda, ilk kez işten çıkarma yaşanıyor.

Microsoft, işten çıkarmaları, 2. çeyreğe ilişkin sonuçlarını açıkladıktan sonra duyurdu. Şirketin 2. çeyrek sonuçlarına göre karı yüzde 11 düştü.

Buna göre, bir önceki yıl 2. çeyrekte 4,71 milyar dolar (hisse başına 50 sent) kar eden şirket, geçen yıl aynı dönemde 4,17 milyar dolar (hisse başına 47 sent) kar etti.

Şirketin gelirleri ise yüzde 2 artarak 16,63 milyar dolar oldu.

Microsoft, küresel ekonomik koşullardan ve PC'ler için yazılım gelirlerinin düşmesinden etkilendiğini belirtti.

Yılın 2. yarısında daha düşük gelir ve kar bekleyen şirket, işten çıkarmalarla, operasyonel maliyeti 1,5 milyar dolar düşürecek.

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