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Dünya

Micron şirketinin Üst Yöneticisi Appleton uçak kazasında öldü BOİSE (A.A)

04 Şubat 2012 00:25

-Micron şirketinin Üst Yöneticisi Appleton uçak kazasında öldü BOİSE (A.A) - 03.02.2012 - Micron Technology Inc. adlı uluslararası şirketin Üst Yöneticisi Steve Appleton'ın, ABD'nin Idaho eyaletinin Boise kentinde geçirdiği bir uçak kazası sonucu öldüğü bildirildi. Micron şirketi sözcüsü Dan Francisco yaptığı basın açıklamasında, Appleton'ın öldüğünü doğruladı. Francisco, Micron hisse senetlerinin satışının durdurulduğunu duyurdu. Tutkulu bir pilot olduğu bilinen Appleton'un, tek başına kullandığı deneysel amaçlı geliştirilen sabit kanatlı uçağının, Boise havaalanında kaza yapması sonucu öldüğü bildirildi. Havaalanı sözcüsü Patti Miller, kaza yapan sabit kanatlı, tek motorlu Lancair tipi uçakta sadece Appleton'ın bulunduğunu söyledi. Idaho eyaletinin Ada kasabasına ulaşan haberlerde de havaalanına inmeden önce uçakta yangın çıktığı belirtildi. Appleton'ın ölümünün ardından Micron yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Steve'in tutkusu ve enerjisi, Micron, Idaho toplumu ve genelde teknoloji sanayiinde silinmez bir iz bırakmıştır'' ifadeleri yer aldı. Dünyadaki en büyük ileri teknoloji yarı iletken çözelti sağlayıcı şirketlerden biri olan Micron Technology Inc şirketi, ayrıca tüm dünyada her türlü DRAM, NAND ve NOR tipi flash belleklerinin üretimini ve pazarlamasını yapıyor.

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