Micoud veda etti



Fransa Milli Futbol Takımı'nın ve Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Girondins Bordeaux'nun eski oyuncusu Johan Micoud, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.



Micoud, Fransa'da yayımlanan L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, geçen sezon sonunda kulübü Girondins Bordeaux ile sözleşmesini yenilemediğini hatırlatarak, futbolu bırakmaya karar verdiğini bildirdi.



''Ayrılış vakti geldi'' diyen 35 yaşındaki oyun kurucu, Cannes, Parma ve Werder Bremen gibi takımlarda da forma giymişti.









