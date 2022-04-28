Miçotakis: Türkiye'nin hava sahamızı ihlal ettiğini NATO'ya bildirdim

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Ege Denizi'nde hava sahasını ihlal eden uçuşlar yaptığını belirterek durumu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e bildirdiğini söyledi

Miçotakis, Finlandiyalı mevkidaşı Sanna Marin'le bugün Atina'da bir araya geldi. Miçotakis görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan hava sahasını uçaklarıyla ihlal ettiğini söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Miçotakis basın toplantısında Türkiye'yi söz konusu ihlallerden vazgeçirmeye çağırdı. Konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştüğünü söyleyen Yunanistan Başbakanı, "Bir NATO müttefikinin bu yöndeki davranışlarının kabul edilemez olduğunu Genel Sekreter'e açıkça belirttim" dedi.

"Birliği baltalıyor"

Başbakan Miçotakis, "Rusya'nın Ukrayna'da saldırganlığı sürerken NATO üyelerinin birlik halinde kalmasının vazgeçilmez olduğu bir zamandayız. Ancak bu durum hem Avrupa güvenliğini hem de NATO'nun birliğini baltalıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yaptırım kararlarına da uymadığını savunan Yunanistan Başbakanı, "Bu, AB ailesine katılmak isteyen bir ülkenin davranışı olmamalı" dedi. Finlandiya'nın olası NATO üyeliğiyle ilgili soruları da yanıtlayan Miçotakis, "Yunanistan, Finlandiya halkının egemen kararına saygı duyacaktır" dedi.

Provokasyon tepkisi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın hava sahasını ihlal eden bir dizi uçuş yaptığını belirtmiş, "Kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirmişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis 13 Mart'ta İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.