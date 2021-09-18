Miçotakis: Türkiye, Avrupa'ya yönelik yeni bir göç dalgasıyla mücadelede önemli bir ortak

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yeni bir göç dalgasıyla mücadelede önemli bir ortak olduğunu ve Avrupa'nın Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle ortaya çıkan olaylar, yeni bir göç dalgası endişelerini körükledi. Miçotakis, Avrupa Birliği'nde (AB) kitlesel bir akınla nasıl başa çıkılacağına dair tutarlı bir politikanın hala eksik olduğunu söyledi.

Sığınmacı sorununda birliğin ortak bir politika üretemediğini belirten Yunanistan başbakanı, Erdoğan'la geçen ay yaptığı telefon konuşması hakkında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok açık bir görüşme yaptım ve potansiyel mülteci ve göçmenleri kendi ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğu konusunda anlaştık" dedi.

Suriye'deki ve başka yerlerdeki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla mülteci ve sığınmacı 2015 ve 2016 senelerinde Yunanistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçti.

Beş yıl önceki göç dalgasıyla ilgili Reuters'a konuşan Miçotakis, "Bu ihtimal dışı ve bunun olmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.