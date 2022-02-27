Miçotakis, "Rus bombardımanında 10 Yunan öldürüldü" demişti; Yunanistan, Ukrayna'ya savunma ekipmanı gönderecek

T24 Dış Haberler

Yunanistan Başbakanlığı, Ukrayna’ya savunma ekipmanları ve insani yardım gönderileceğini açıkladı.

AFP’nin Atina’dan aktardığı habere göre, iki askeri nakliye uçağının bugün yola çıkacağı, içinde askeri ekipman taşınacağı belirtildi. Aynı zamanda bir insani yardım taşıyan uçağın gönderileceği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Meritopol’de 10 Yunan’ın öldürüldüğünü açıklamış, “Bombalamaları durdurun” demişti.

Miçotakis’in dün yaptığı açıklamadan sonra Atina’daki Rusya Büyükelçiliği “sivillerin yaşadığı bölgeleri ve köyleri bombalamadıklarını” söylemişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaionannou yanıt olarak “yalan haber” demiş, şöyle devam etmişti: “Ortodoks bombaları, Ortodoks etnik Yunanları öldürdü.”