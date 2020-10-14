Miçotakis: Bu şartlar altında Türkiye ile masaya oturmayız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasını kastederek "Bu şartlar altında Türkiye ile masaya oturmayız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra, Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal etti ve temaslar için Atina ve Lefkoşa'ya hareket etti.

Euronews'in haberine göre; Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde, Oruç Reis sismik gemisinin Yunan kıta sahanlığında kaldığı sürece ülkesinin Türkiye ile müzakere masasına oturmayacağını söylediği belirtildi.

"Müzakere koşullarını yaratmak Türkiye'ye kalmıştır"

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesini eleştirerek, tek taraflı hareketlerin müzakereleri başlatma çabalarına darbe vuracağını söyledi.

Lefkoşa'da Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Christodoulides'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Maas, "Türkiye'nin gerginlik ve yumuşama politikası arasında gidip gelmeye son vermesi gerekiyor. Müzakere koşullarını yaratmak Türkiye'ye kalmıştır" ifadesinde bulundu.

İki ülke arasında yaşanan gerilim konusunda arabuluculuk görevi üstlenen Maas, Ankara ziyaretinin iptali hakkında, "Bugün sadece Lefkoşa ve Atina'ya seyahat etme kararım, bahsettiğimiz güncel gelişmelerden kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.