Miçotakis: AB baskı yapmadıkça Türkiye'nin davranışları değişmeyecek

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin buluştuğu, Doğu Akdeniz'de yaşananlar nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunun ele alınacağı zirve öncesinde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB tarafından baskı yapılmadıkça Türkiye'nin davranışlarının değişmeyeceğini savundu.

Avrupa Halk Partisi (EPP) yönetiminin AB zirvesine hazırlık toplantısına video konferans yoluyla katılan Miçotakis, Yunanistan'ın her zaman Türkiye ile diyalog ve ilişkilerin normalleşmesi için çabaladığını ancak Türkiye'ye baskı yapılmadıkça davranışını değiştirmesini beklemediklerini belirtti.

Türkiye'nin Avrupa'nın olumlu gündeme bağlı kalma önerisini reddettiğini ve Doğu Akdeniz'de sonuçları olan tek taraflı eylem yolunu seçtiğini söyleyen Miçotakis, Ankara'nın provokasyonlara son vermek ve araştırma gemisini Yunanistan'ın kıta sahanlığından çekmek için çok fırsatı olduğunu, ancak bunu ancak Avrupa Konseyi toplantısından 10 gün önce göstermelik olarak yapmaya karar verdiğini ileri sürdü.

Kıbrıs konusundaki gerilimlere işaret eden Yunan Başbakan ayrıca “Avrupa Konseyi kendi aldığı kararları yerine getirmeli ve Türkiye'ye net sinyal göndermeli” ifadelerini kullandı.

Avrupa silahlarının Türkiye'ye satışını dondurmasının gerekli olduğunu söyleyen Miçotakis, üye devletlerin diğer AB üye ülkelerini hedef alan saldırı silahlarını Türkiye'ye ihraç etmemesini beklediğinin altını çizdi.