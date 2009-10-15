'Micky Mouse Devleti'ni kabule zorlanamayız

Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi Başbakanı Selam Feyyad, Filistinlilerin, İsrail'in zihnindeki barış anlaşmasına göre kurulması istenen bir "Mickey Mouse devleti"ni kabule zorlanamayacaklarını söyledi.



Feyyad, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nin böyle bir devlet düşünüyor veya böyle bir devlet beklentisi içindeyse, Ortadoğu'daki barış sürecinin beklemede kalacağını belirtti.



Sözlerindeki "Disney karakteri" benzetmesini, önemsiz ve gülünç bir duruma vurgu yapmak üzere kullandığını kaydeden Feyyad, "Tüm göstergeler bizi, (İsraillilerin) akıllarında 'bir Mickey Mouse devleti' düşündüklerine götürüyor" dedi.



İsrailli liderlerin Filistinlilere barış görüşmelerinin devamı için baskı yapmadan önce, kendilerine "ne tür bir devlet"i kabul etmeye istekli oldukları yolunda temel bir soru sormaları gerektiğini ifade eden Feyyad, Filistinlilerin, sürekli olarak 'Hadi bir deneyelim" diyen Netanyahu ile görüşmeleri başlatmaktan yana olmadıkları kaydetti.



Filistinlilerin, sadece işlediğini gördükleri bir barış sürecini kabul etmekten yana olmadıklarını, sonuçta ne alacaklarını bilmek istediklerini ifade eden Feyyad, İsrail'in Oslo Anlaşması ile üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediğine ilişkin bir anlayışın hakim olduğunu da vurguladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun halen tümüyle askeri kontrol altında bulunan Batı Şeria'da yerleşimlerin bulunduğu geniş bir toprak parçası ile 8 bin yerleşimcinin bulunduğu Ürdün Vadisi'nin İsrail'de kalması arayışında olmasından duyduğu sıkıntıyı dile getiren Feyyad, "Öyle ise, unutun gitsin" dedi.



Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bağımsız, egemen bir devlet talep ettiklerini söyleyen Feyyad, ABD Başkanı Barack Obama'nin arabuluculuğuna güvenlerini yitirmediklerini de belirtti.



Feyyad, ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin, Batı Şeria'da işgal altındaki topraklarda bulunan yerleşimlerde uluslararası hukukun sürekli ihlalini durdurması için İsrail üzerinde ısrarcı olmalarını istedi ve uzlaşmazlığın, ABD liderliğinde uluslararası bir müdahale olmadan çözülemeyeceğinin altını çizdi. Başbakan Feyyad, 2011 yılının Filistin devletinin kuruluş yılı olacağını ifade ederken, "Devlet kurumlarımızı oluşturmak için görüşmelerin sonunun gelmesini beklemeyeceğiz" diye konuştu.