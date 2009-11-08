Mickey Mouse yeniden çiziliyor

Walt Disney şirketine yıllık 5 milyar dolar civarında gelir sağlayan Mickey Mouse’un yeni imajı, ilk kez önümüzdeki yıl gösterime girecek olan ‘Epic Mickey’ isimli bir video oyunuyla tanıtılacak.



Sözkonusu video oyununda Mickey, çorak ve boş bir araziyi geçerken bazen inatçı ve kurnaz, bazen de cesur yüzüyle karşımıza çıkacak.



Şirket, Mickey Mouse çizgi film karakterinin ‘yeni nesil genç insanlarda yavaş yavaş sevilen imajını kaybetmeye başladığını ve taze bir imajla bunu tersine çevirmeyi amaçladıklarını’ açıkladı. Mickey Mouse’u yeniden çizme çalışmalarının henüz başlangıç aşamasında olduğu ve sektördeki en iyi çizim ustalarının projede emek harcayacağı kaydedildi.



Mickey’i çizim çalışmalarına Walt Disney şirketinin başkanı Robert Iger’in de katılacağı açıklandı.

