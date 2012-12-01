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Dünya

'Mickey Mouse' 101 bin 575 dolara satıldı

Heritage müzayede evi müdürü Smith, 1930'dan önce hazırlanan Mickey Mouse posterlerinin günümüze ulaşan tek örneği olduğunu belirtti

01 Aralık 2012 11:13

Walt Disney'in çizgi film karakteri 'Mickey Mouse'un 1928 tarihli film posteri ABD'nin Teksas eyaletindeki düzenlenen bir açık artırmayla 101 bin 575 dolara satıldı.
 
BBC'nin haberine göre, Dallas kentindeki Heritage Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu, 1928 tarihli film posteri için 101 bin 575 dolar ödedi.

California'da hayatını kaybeden bir koleksiyoncu ailesinin sattığı posterde gülümseyen bir Mickey Mouse resmi ile ''Dünya'nın En Eğlenceli Çizgi Film Karakteri'' ifadesi yer aldı.

Heritage Müzayede Evi Müdürü Grey Smith, ''pop kültürü hazinesinin çok önemli bir parçası'' olarak tanımladığı posterin, 1930'dan önce hazırlanan Mickey Mouse posterlerinin günümüze ulaşan tek örneği olduğunu belirtti.

Geçen yıl, Walt Disney'in 'Mickey Mouse'dan önce oluşturduğu, ''Şanslı Tavşan Oswald'' karakterine ait bir çizgi film, 25 bin dolara satılmıştı. 16 milimetrelik film, Herefordshire'daki Huntley Film Arşivleri'nde bulunmuştu.

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