Mıcırlı yolda 1 saat içinde 4 kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aynı noktada bir saat arayla meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 3 aylık bir bebek yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Kazaların yola dökülen mıcırdan kaynaklandığı sanılırken, trafik ekiplerinin olayın ardından yolda önlem aldıkları görüldü.

Bartın'dan Karabük yönüne gelen Talip Çetinkale yönetimindeki otomobil, Safranbolu Kirkille mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Ali Özdemir yaralandı.

Bu kazanın hemen ardından yine aynı istikamette giden Cengiz Esmen yönetimindeki plakalı otomobil de şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Üçüncü kazada aynı noktada yaklaşık 10 dakika sonra gerçekleşti. Bilal Hazar yönetimindeki otomobil de şarampole devrildi. Bu kazada da sürücü yaralandı.

Dördüncü kaza ise aynı noktada yaklaşık 1 saat sonra meydana geldi. Yine aynı yönde giden Ayça Kayıkçı yönetimindeki cip, aynı noktada kontrolünü kaybederek orta refüje devrildi. Kazada, Kayıkcı'nın 3 aylık kızı Bade olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ayça Kayıkçı ile babası Zeki Utkan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansları ile Karabük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin cesedi ise Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından önlem

Kazaların yola dökülen mıcır nedeniyle yaşandığı öne sürüldü. Olay yerine gelen Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'da kazalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kazaların ardından trafik ekiplerinin yolda önlem aldığı görüldü.