Michy Batshuayi'ye Beşiktaş övgüsü: "İyi bir seçim yaptı"

Beşiktaş'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'ye Belçika teknik Direktörü Roberto Martinez'den övgü geldi. İspanyol çalıştırıcı, Batshuayi'nin Siyah-beyazlılara katılmasını "İyi tercih yaptı" diyerek değerlendirdi.

Beşiktaş Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından Chelsea'den Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Dünya Kupası Elemeleri için Belçika Milli Takımı'na katılan 27 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Roberto Martinez'den övgü geldi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, "Romelu Lukaku da Michy Batshuayi de sezona iyi başladı. Hazır görünüyorlar ve her ikisinin de tecrübesi var. Milli takımda Batshuayi hangi bölgeleri kapsayacağını çok iyi biliyor. O bir bitirici ve Beşiktaş ile iyi bir seçim yaptığını düşünüyorum. İlk maçını gördüm ve önümüzdeki aylarda onun en iyi versiyonunu göreceğimizi umuyorum" diye konuştu.