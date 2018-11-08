Michelle Obama'nın yapacağı konuşmanın biletleri karaborsada 72 bin dolara satılıyor

T24 Haber Merkezi

ABD'nin 44. dönem First Lady'si Michelle Obama'nın Londra'da yapacağı konuşmanın biletleri satışa çıktıktan dakikalar sonra tükendi. Resmi satış sitesinden bilet bulamayalar, karaborsa internet sitelerine yöneldi ve burada şok edici fiyatlarla karşılaştı. İsviçre çıkışlı yeniden satış sitesi Viagago, biletleri 72 bin dolara satışa çıkardı.

Resmi satış fiyatı 30 dolar ile 125 dolar arasında değişen konuşma biletlerinin fiyatı, karaborsada orjinal fiyatın yaklaşık 520 katına satılmaya çalıştı. Birçok tekrar satış sayfasını elini çabuk tutup bilet aldığı ortaya çıktı.

Konuşmanın yapılacağı stadyumun sözcüsü, Viagago'dan biletleri satıştan kaldırmalarını istediklerini, fakat perşembe günü itibariyle bir cevap almadıklarını belirtti. Sözcü ayrıca tekrar satış siteleri tarafından alındığı tespit edilen ve iade edilmeyen biletlerin iptal edileceğini söyledi.