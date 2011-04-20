-MICHELLE OBAMA'NIN UÇAĞI TEHLİKE ATLATTI WASHINGTON (A.A) - 20.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın içinde bulunduğu uçak, tehlike atlattı. Obama'nın içinde bulunduğu, Beyaz Saray'a ait Boeing 737 tipi uçak, Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmeye hazırlandığı sırada, önündeki C-17 tipi bir askeri kargo uçağına çok yaklaşması nedeniyle üsse inişini erteledi. Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Michelle Obama'nın uçağının, üsse yaklaştığı sırada C-17 uçağının 3 mil (5 kilometre) arkasında olduğu belirtildi. Oysa FAA kurallarına göre, önde büyük bir uçak olduğu durumlarda, arkadaki uçağı ciddi biçimde etkileyebilecek bir türbülansı önlemek için, iki uçak arasındaki mesafenin en az 5 mil (8 kilometre) olması gerekiyor. FAA'nın açıklamasına göre, iki uçak arasındaki mesafenin normalden az olması yüzünden, Obama'nın uçağının pilotuna, inişini erteleyerek, tur atması ya da tekrar yükselmesi talimatı verildi. Uçakların riskli bir durum yaşamadığı, her ikisinin de güvenli biçimde üsse indiği kaydedildi. FAA, olayın nedenleriyle ilgili inceleme yürütürken, hava trafik kontrolörü hatası üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Yaşanan bu olayla ABD'de son dönemde hava kontrolörlerinin ihmaliyle ilgili vakalara bir yenisi eklenmiş oldu. Ülkede son haftalarda 10 civarında hava trafik kontrolörü ve gözetmen, çoğunluğu iş başında uyuyakalmaktan kaynaklanan ihmaller nedeniyle FAA tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.