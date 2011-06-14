-MICHELLE OBAMA'DAN HOLLYWOOD'A ÇAĞRI LOS ANGELES (A.A) - 14.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Hollywood senarist ve yapımcılarına filmlerinde asker ailelerine de yer vermeleri çağrısında bulundu. Eşinin seçim kampanyasına para toplamak üzere Güney California'yı ziyaret eden Michelle Obama, sinema profesyonellerine konuşmak için Beverly Hills'e de uğradı. Michelle Obama buradaki konuşmasında, özellikle askerler görevdeyken ailelerin karşı karşıya kaldığı zorlukları film ve televizyon dizilerinde daha çok ele alınmasını istedi. Michelle Obama, konuşmasında, ''Yaratıcı, esprili olun, bize heyecan verin. Amerikalıları ABD'ye hizmet eden bu ailelere farklı gözle baktırın. Bu aileler güçlüler, şikayet etmiyorlar, fazla birşey istemiyorlar'' ifadesini de kullandı.