Michelle Obama: Şu an Beyaz Saray'da olup bitenleri biz yapsak olacaklardan kaçamazdık

ABD'nin 44'üncü First Lady'si Michelle Obama, ırkçılık hakkında konuşurken "Beyaz Saray'da olup bitenlerden bazılarını biz yapsak olacaklardan kaçamazdık" dedi. Michelle Obama, Trump yönetiminin yaptıklarını Obama yönetimi yapsa siyah toplumun öncelikle siyah toplumun bunu kabul etmeyeceğini söyledi.

Eski First Lady Obama, kendi podcast serisinde konuştu. Kendi çocukluğu ve ABD'de siyah olarak büyümenin zorluklarından bahseden Obama, "Siyah çocuklar küçük bir yaştan itibaren insanların ırkları nedeniyle onlara kötü bakacağını düşünerek büyüyor. Bu nedenle her zaman 10 kat daha iyi olmak zorunda hissediyorsunuz" dedi.

Michelle Obama, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Beyaz Saray'dayken şu an olup bitenlerin birazını yapsak olacaklardan kaçamazdık. Halk değil sadece, bizim topluluğumuz bunu kabul etmezdi. Her gün çalıştın, her gün en iyisini yaptın" dedi.

ABD'de ilk olarak mayıs ayında George Floyd isimli siyah vatandaşın polisler tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları yorumlayan Obama, "Her gün kalkıp, olduğundan daha azıymış gibi muamele görmek nasıl bir his bilir misiniz?" dedi.