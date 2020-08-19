Michelle Obama, 'Oy ver' yazılı kolye taktı; 12 saat içinde satışları patladı

ABD'nin 44'üncü First Lady'si Michelle Obama'nın Demokrat Ulusal Kongre'nin ilk gününde konuşma yaparken taktığı 'VOTE' (Oy ver) yazan altın kolyenin satışları patladı. Kolyeyi üreten butiğin sahibi, 300 dolarlık kolye için bir gecede 2 bin sipariş aldıklarını söyledi.

Michelle Obama'nın Demokrat Ulusal Kongre'nin ilk gününde yaptığı konuşma dün gündem olmuş, Donald Trump'ın ABD için 'yanlış başkan' olduğu sözleri pek çok yerde paylaşılmıştı. Obama'nın konuşma sırasında boynunda olan VOTE yazılı kolye de izleyenlerin dikkatini çekti.

Kolyenin tasarımcısı Chari Cuthbert, Obama'nın konuşma sırasında kendi tasarımı kolyeyi taktığını görünce ağlamaya başladığını anlattı. Los Angeles'ta bir butik sahibi olan tasarımcı, Obama'nın konuşmasından 12 saat sonra 300 dolarlık kolyenin 2 bin kadar sipariş aldığını söyledi.