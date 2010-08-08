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Dünya

MICHELLE OBAMA KRAL VE KRALİÇEYLE YEMEK YEDİ MADRİD (A.A)

08 Ağustos 2010 19:26

-MICHELLE OBAMA KRAL VE KRALİÇEYLE YEMEK YEDİ MADRİD (A.A) - 08.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'ın İspanya'da tatil yapan eşi Michelle Obama ile küçük kızı Sasha, İspanya Kralı Juan Carlos ve eşi Kraliçe Sofia ile öğle yemeği yedi. Marbella'da lüks bir otelde tatilini geçiren Michelle Obama ile 9 yaşındaki kızı Sasha'nın Kraliyet ailesinin Palma de Mayorka'daki yazlık ikametgahında yemek yediği, yemeğe Kral ile Kraliçenin yanı sıra Veliaht Prens Felipe'nin eşi Prenses Letizia'nın da katıldığı ifade edildi. Prens Felipe'nin ise, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un yemin töreni nedeniyle yemeğe katılamadığı belirtildi.

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