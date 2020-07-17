Michelle Obama, ilişkiler ve sağlık üzerine podcast hazırlamaya başlayacak

T24 Dış Haberler

44. ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi eski First Lady Michelle Obama, Spotify ile iş birliği bir podcast dizisine başlayacağını duyurdu.

Obama'nın yeni podacastinde ilişki ve sağlığı konu alacağı bildirildi. First Lady'nin yaptığı açıklamaya göre Obama ve konukları, "Kendi hayatlarımızda cevaplamaya çalıştığımız zor sorular" üzerinde duracak.

Podcat'in bölümlerine konuk olacak isimler arasında talk show sunucusu Conan O'Brien ve Barack Obama'nın eski danışmanı iş kadını Dalerie Jarrett bulunacak.

Program 29 Temmuz'dan itibaren Spotify üzerinden yayınlanacak.

Obama. bu sene podcastlere başlayacak tek first Lady değil. Şubat ayında Hillary Clinton'ın da bir podcast yapacağı açıklanmıştı, ancak planlanan tarihte başlayamayan podcastin yeni yayın tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.