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Michelle Obama ile Emine Erdoğan buluşamadı

Başbakan Tayyip Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ile Beyaz Saray'da buluşamadı.

07 Aralık 2009 02:00

YILDIZ YAZICIOĞLU/ T24
 
Başbakan Tayyip Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ile Beyaz Saray'da buluşamadı.

Başbakan Erdoğan Beyaz Saray'a giderken Emine Erdoğan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy’un eşi Gülgün Şensoy eşliğindeki özel programı için Türk heyetinin kaldığı tarihi Willard Hotel’den ayrıldı.

Obama’nın eşi Michelle Obama’nın programlarında ABD’yi ziyaret eden devlet başkanları ve başbakan eşleriyle ilgili ikili görüşmede bulunma yaklaşımına sahip olmaması nedeniyle Emine Erdoğan Beyaz Saray’a gitmedi.

Obama’nın Türkiye ziyareti sırasında da eşini yalnız bırakan Michelle Obama, Hindistan Başbakanı Singh’in ABD ziyareti sırasında Obama dönemindeki ilk Beyaz Saray yemeğinde ev sahibesi olarak sahnedeki yerini almıştı. Ancak Michelle Obama, Singh ve eşini onuruna verilen davetten önce Beyaz Saray ziyaretçisi devlet başkanı ve başbakan eşleriyle Beyaz Saray’da bir araya gelmemişti. Böylece Michelle Obama, kendi "first lady"lik dönemindeki uygulamasını Emine Erdoğan için de bozmadı.

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