-MICHELLE OBAMA: EVLİLİKTE GÜLMEK İYİDİR WASHINGTON (A.A) - 13.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Sevgililer Günü vesilesiyle çiftlere sunduğu tavsiyede ''evlilikte birlikte gülmenin iyi'' olduğunu söyledi. Michelle Obama, Beyaz Saray'da gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, eşiyle kendisinin de bunu uyguladığını belirterek, ''Evimizde kendimizi çok fazla ciddiye almıyoruz. Evlilikte gülmenin, en iyi birliktelik şekli olduğunu düşünüyorum. Birlikte eğlenecek hala çeşitli şeyler buluyoruz. Birbirimizi güldürüyoruz ve bu iyi geliyor'' dedi. Bir televizyon programına da katılan Michelle Obama, eşinin ''çok romantik'' olduğunu ifade ederek, ''Özel günleri, doğum günlerini hatırlar. Unuttuğunu düşünsem bile unutmaz. Romantizmi canlı tutmak zorundayız, Beyaz Saray'da bile'' diye konuştu. Sevgililer Günü'nde eşinin mücevher hediye ederek doğru bir şey yapacağını belirten Michelle Obama, bu yıl Sevgililer Günü'nde özel bir şey yapmayacaklarını, çünkü 17 Şubat'ta doğum günü olduğunu ve birkaç hafta önce de Noel'i kutladıkları söyledi. Obama çifti geçen yıl Sevgililer Günü'nü Camp David'de kutlamıştı.