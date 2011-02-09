-MİCHELLE OBAMA: ''EŞİM NİHAYET SİGARAYI BIRAKTI'' WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, eşinin nihayet sigara içme alışkanlığını bıraktığını söyledi. Michelle Obama, çocuklarda şişmanlığı önlemek için oluşturduğu kampanyanın birinci yıl dönümünde Beyaz Saray'da öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Bayan Obama, eşinin yaklaşık 1 yıldır sigara içmediğini, sigarayı bıraktığı için kocasıyla gurur duyduğunu belirterek, ''Çok içmezdi. Onu asla içerken görmedim. (İçmemesi için) dürtmedim. Biri doğru bir şey yaptığında ona karışmıyorsunuz'' dedi. Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, aralık ayında yaptığı açıklamada, Obama'nın sigarayı bırakma mücadelesinde ilerleme sağlıyor gibi göründüğünü ve nikotin sakızı çiğnediğini belirtmişti.