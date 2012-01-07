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Dünya

Michelle Obama danışmanlarla gerginlikler yaşamış WASHINGTON (A.A)

07 Ocak 2012 11:40

-Michelle Obama danışmanlarla gerginlikler yaşamış WASHINGTON (A.A) - 07.01.2012 - ABD'de gelecek hafta piyasaya çıkacak bir kitaba göre, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Beyaz Saray'ın danışmanlarıyla gerginlikler yaşamış. New York Times muhabiri Jodi Kantor'ın, Obama çiftinin ilişkisini konu alan ''The Obamas'' (Obamalar) adlı kitabı Salı günü piyasaya çıkıyor. New York Times gazetesinde, ABD'de ses getirecek kitabın içeriğiyle ilgili yazı yayımlandı.  Kantor'un kitabı, Beyaz Saray'da halen görevde olan veya eski 30'un üzerinde danışmanla yaptığı röportajlara dayanarak kaleme aldığı, Başkan Obama ile eşinin ise, kitap için röportaj yapmayı reddettiği belirtiliyor. Kitaba göre, Obama'nın seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri tutmasına kendini adamış ''perde arkasındaki bir güç'' olan Michelle Obama, bu uğurda zaman zaman Beyaz Saray danışmanlarıyla gerginlikler yaşamış.  Michelle Obama'nın, Beyaz Saray'daki rolüne dair ikilemler yaşadığı, bir ABD Başkanı'nın eşi olmanın hayatına getirdiği baskı ve zorunluluklardan hoşnutsuz olduğu ifade edilen kitapta, hatta Başbayan'ın eşi başkan seçildikten sonra kızlarıyla birlikte geçici olarak Chicago'da kalmayı bile düşündüğü iddia ediliyor.  Kitapta, göçmenlik, sağlık reformu gibi önemli konularda, Beyaz Saray'daki üst düzey danışmanların Obama'ya ''siyasi açıdan daha realist olması'' telkininde bulunurken, Michelle Obama'nın ise eşine her zaman seçim kampanyasındaki sözlerini ve değişim mesajını hatırlattığı kaydediliyor. Bu yüzden de Başbayan, Başkan Obama'nın ekibindeki kişilerle, ''Başkan'ı verdiği sözlerden saptırmaya uğraştıklarına inandığı anlarda'' ihtilaflar yaşamış.  Beyaz Saray ise, yaptığı açıklamada, kitapta anlatılanların ''eski haberlerin aşırı dramatize edilmesi''nden ibaret olduğunu belirterek, Obama çiftinin söz konusu kitap için yazarla röportaj yapmadığını, aralarındaki son röportajın 2009 yılında olduğunu kaydetti.

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