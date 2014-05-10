Michelle Obama: 200 kız öğrencinin kaçırılması beni ve eşimi öfkelendirdi

Her hafta ulusa seslenen ABD Başkanı Barack Obama’nın yerine bu hafta eşi, Michelle Obama konuştu. Obama 14 Nisan’da Nijerya’da kaçırılan 200’e yakın kız öğrenciyi hatırlatarak, olayı kınadı. Olayı ‘gayri ahlaki’ olarak nitelendiren Michelle Obama, “Gecenin bir yarısı 200’den fazla Nijeryalı kız öğrencinin yurtlarından kaçırılması, dünyadaki milyonlarca insan gibi, beni ve eşimi de öfkelendirdi ve üzdü” ifadelerini kullandı. Kaçırma olayını “Batı eğitimi haramdır” anlamına gelen Boko Haram örgütü üstlenirken, 53 öğrencinin militanların elinden kaçtığı belirtilmişti.

'Kendi kızlarımız gibi görüyoruz’

Michelle Obama, Anneler Günü öncesinde, Barack Obama’nın radyo ve internetten yayınlanan haftalık konuşmasını devralarak, kendisi ve eşinin Nijerya’daki kaçırılma olayından dolayı “öfkeli ve kırgın” olduğunu söyledi. Kaçırılan öğrencilerin anne ve babalarının çektikleri acıyı çok iyi anladıklarını belirten Michelle Obama, “Ben ve Barack, kaçırılanlarda kendi kızlarımızı görüyoruz. Onların umutlarını, düşlerini görüyoruz ve ailelerinin şu anda çektiği ıstırabı yalnızca kafamızda canlandırabiliyoruz” dedi.

Münferit bir olay olmasına rağmen Nijerya’da olanların, dünyanın her yerinde hayatlarını riske atarak isteklerinin peşine düşen kızların hikayesi olduğunu vurgulayan Michelle Obama, dünya genelinde 65 milyon kız çocuğunun eğitimden mahrum kaldığına işaret etti.

Eğitimlerini sürdüren kız çocuklarının ülke ekonomisine de katkıda bulunacağını söyleyen Michelle Obama, “Eğitim, bir kızın daha parlak bir gelecek için sahip olabileceği en iyi fırsattır, sadece kendileri için değil, aileleri ve ülkeleri için de” diye konuştu.

Amerikalılardan Nijerya’da kaçırılan kızların sağ salim evlerine dönebilmeleri için dua etmelerini isteyen Michelle Obama, “Bu insafsız eylem, kızları eğitimden uzaklaştırmaya kararlı bir grup teröristin, onların heveslerini söndürmeye çalışan yetişkin adamların işidir” dedi.

Michelle Obama, eşi Barack Obama’nın ‘Nijerya hükümetinin bu kızları bulma ve eve getirme çabalarını desteklemek adına, mümkün olan her şeyi yapması için’ ABD hükümetini harekete geçirdiğini ifade etti.

Nijerya’da olanların münferit bir olay olmadığının altını çizen Michelle Obama, bunun her gün hayatını tehlikeye atma pahasına, hayallerinin peşinden giden dünyadaki tüm kızların hikâyesi olduğunu söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan ise dün kaçırılan kızların hala ülke içerisinde olduğuna inandığını söylemişti.

Nijerya’nın kuzeyinde, Kamerun sınırındaki Chibok bölgesinde bulunan yatılı okula saldıran Boko Haram örgütü, daha sonra kaçırdıkları kızları köle olarak satacaklarını açıklayan bir video yayınlamıştı. ABD, kızların bulunması konusunda yavaş hareket etmekle eleştirilen Nijerya hükümetine, geçen hafta arama çalışmalarına destek amaçlı bir grup uzman gönderme teklifinde bulundu.