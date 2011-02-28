-MICHELIN REHBERİNİN 2011 SAYISI ÇIKTI PARİS (A.A) - 28.02.2011 - Dünyanın en ünlü restoran rehberi olarak kabul edilen "Michelin Rehberi"nin 2011 sayısı bugün piyasaya sunuldu. Gurmelerin ''kutsal kitabı'' olarak bilinen Michelin rehberinin 2011 yılı sayısında, 1992 yılından bu yana ilk defa, üç yıldıza terfi eden restoran çıkmadı. Michelin, bu yıl, ünlü aşçı Michel Trama'nın, Lot-et-Garonne bölgesindeki Puymirol kasabasındaki üç yıldızlı restoranını, iki yıldıza düşürdü. Son puanlamaya göre, Fransa'da üç yıldızlı 25 restoran bulunuyor. Fransız gurmelerin ve bu ülkeyi ziyaret eden mutfak düşkünlerinin ellerinden düşürmediği Michelin rehberinin, 2011 yılı için çıkartılan yeni sayısında, ''yıldızlı'' restoranların dışında, 117'si yeni 601 gastronomik restoranın tanıtımı yapılıyor. Michelin'inn bağımsız uzmanları, haber vermeden yaptıkları ziyaretlerde ülkelerdeki en iyi restoranları belirliyor. En iyi restoranlara bir ile üç yıldız arasında puan veren mutfak uzmanları, daha sonra yaptıkları teftişlerde bu yıldızları geri alabiliyor ya da sayısını artırabiliyor. Fransız baş aşçılar için en büyük hedef, Michelin yıldızlı bir restoranı çalıştırabilmek. Yemek uzmanlarının verdiği yıldızlar, aşçıların kariyerlerinin doruğa çıkmasına ya da tamamen yok olmasına neden olabiliyor. Fransa'da geçen yıllarda bir aşçı, yıldızının elinden alınması sonucu intihar etmişti. İlk defa 1900 yılında basılan Michelin Rehberi'nin yıllık basımına, iki önemli dünya savaşı sırasında ara verilmişti. Kendi alanında dünyada birinci sırada olan rehber, her yıl 400 bin civarında basılıyor. Michelin, Fransa dışında 22 ülkede daha her yıl restoran rehber kitabı yayımlıyor.