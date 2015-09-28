Michel Platini görevden alınacak iddiası

FIFA'da başlayan ve çok sayıda yetkilinin gözaltına alınmasıyla devam eden yolsuzluk skandalı soruşturmasında, UEFA Başkanı Michel Platini'nin görevden alınacağı ileri sürüldü.



TRT Spor, haberine kaynak olarak Fransız basınını gösterdi.

FIFA Başkanı Sepp Blatter'e yapılan soruşturma çerçevesinde, UEFA Başkanı Platini'ye FIFA harcamaları adı altında 2 milyon dolar ödendiği iddia edilmişti.



Soruşturmadaki suçlamalar kapsamında, Blatter'den 2 milyon dolar aldığı iddia edilen UEFA Başkanı Michel Platini'den konu hakkında bilgi istenmişti.



İfadesi alınan Platini de bu ödemeyi doğrularken, bunların tamamen belgeli olduğunu açıkladı. Bu açıklamalarına rağmen Platini'nin yarın görevden alınması bekleniyor.