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Spor

Michel Platini 3. kez UEFA Başkanı

TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı ise UEFA İcra Kurulu üyeliğine seçilemedi

24 Mart 2015 22:59

39. UEFA Kongresi'nde Michel Platini yeniden UEFA başkanlığına seçildi. TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı ise UEFA İcra Kurulu üyeliğine seçilemedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Reed Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, tek aday olarak girdiği seçimde üçüncü kez başkanlığa seçilen Platini, 2015-2019 döneminde 4 yıl daha görev yapacak.

Platini, seçimin ardından yaptığı açıklamada, kendisine güvenenlere teşekkürlerini ileterek, "Takım arkadaşınız, kaptanınız olmaktan ve başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Önümüzdeki 4 yıl boyunca bizi bekleyen görevler için heyecanlıyım. Bana güvendiğinizi biliyorum, ben de size güveniyorum. Umarım 3. dönemimde hem siz hem de futbol için doğru kararları doğru zamanda verebilirim" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın gelecek yıl bütçesinin de onaylandığı ve strateji toplantıları sonucu alınan kararların gözden geçirildiği kongrede, federasyonlara yapılan dayanışma yardımları yaklaşık yüzde 35 oranında artırıldı. Buna göre 4 yıllık dönem için federasyonlara yaklaşık 11,5 milyon avro ödeme yapılacak.

 

Servet Yardımcı yönetime giremedi

 

Başkanlık seçiminin ardından 7 kişilik üyelik kontenjanı bulunan UEFA İcra Kurulu'nu belirlemek üzere oylama yapıldı.

Birinci tur oylamasında 12 adaydan 6'sı, üye sayısının salt çoğunluğunu oluşturan 28 oyu alarak kurula girdi. Türkiye'den aday olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı ise birinci turda 23 oy topladı. UEFA İcra Kurulu'nun 1 kişilik kontenjanı için yapılan ikinci tur oylamasında ise 14 oyda kalan Yardımcı, yönetim kuruluna giremedi.

Bu yıl görev süresi dolan UEFA Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik, yönetim kurulundaki yerini başka bir isme devretti. Erzik dışında Sergey Fusenko (Rusya) ve Mircea Sandu (Romanya) da üyelik sürelerini tamamladı.

 

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