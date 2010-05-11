Micheal Jackson yaşıyor mu?

T24-

İnternet üzerindeki YouTube ve Facebook gibi siteler bu söylentiyle çalkalanırken, sözkonusu sitenin iddiası, Michael Jackson'ın ölmediği ve TV programlarına 33 yaşındaki babası tarafından çocukken yakıldığı için yüzü tanınmaz halde olan Dave Dave olarak katıldığı.Bu senaryo inanılmaz gelse de, forum müdavimlerinden biri "Micheal Jackson'ın hala hayatta olduğundan şüphemiz yok. Kanıtımız var ve artık herkesin bilmesini istiyoruz" diyor.Dave, David Rothenberg olarak Brooklyn, New York'da doğdu. 1983 yılında henüz altı yaşındayken öz babasının korkunç bir saldırısından sağ çıkmayı başardı.Bir velayet anlaşmazlığının intikamını almak isteyen Charles Rothenberg, Kaliforniya'daki bir otel odasında uyumakta olan oğlunun üzerine gazyağı döküp, ateşe verdi.Rosenberg'in bu suç yüzünden altı yıl hapis cezası aldığı belirtiliyor.Vücudunun yüzde 90'ı yanan küçük çocuk, inanılmaz bir şekilde hayatta kalmayı başarsa da, alevlerin izleri ömrü boyunca vücudunda kalacaktı.Daha sonra, iyileşmesine yardımcı olması için Michael Jackson'ın Neverland'ına götürülen Dave'i Jackson kanatları altına almıştı.Şimdi Utah'ta yaşayan ve hukuk eğitimi alan Dave, babasıyla olan tüm bağlarından kurtulmak için soyadını değiştirdi.Dave, Jackson'la ilişkisi hakkında "Benimle arkadaşlık etti. Beni hayatına aldı, ki bu onun çok nadir yaptığı bir şeydir. Ama kollarını bana açtı ve beni iyi bir dostu olarak kabullendi. Aradan geçen yıllar boyunca da beni asla bırakmadı." diyor.Dave'in Larry King'in programına katılıp, büyük yıldızın cenazesinde yaşadıklarını ve hissettiklerini paylaşmasıyla dedikodular alevlendi ve michaeljacksonhoaxforum.com adresi bunların merkezi haline geldi.Bir çok blogger Dave'in ince sesinin Jackson'ın sesine benzediğini belirtirken, biri de Dave'in gözlerinin önceden mavi/yeşilken şimdi kahverengiye döndüğünü söylüyor.Yüzündeki yaraların, Jackson'ın ameliyatlarla değiştirilmiş yüzünü gizlemek için ideal olduğu da söylenirken, Larry King'in programındaki konuşması YouTube'a yüzlerce kez gönderildi.Söz konusu forumun yöneticisi olan Souza, "Michael Jackson, cenazesinin olduğu gün Dave Dave kılığında Larry King'in programına katıldı" diyor.Dave'in sözcüsü olan avukat Brian Oxman, tüm bu söylentilerin insanların büyük yıldızın yeri doldurulamaz kaybının yarattığı acıyı hafifletme çabası olarak gördüğünü söylüyor.