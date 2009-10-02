Michale Jackson'un sağlık sorunu yoktu

Michale Jackson’un otopsi sonucuna göre, ünlü yıldız öldüğünde son derece sağlıklıymış.



AP haber ajansının ele geçirdiği otopsi raporu Jackson’un, magazin gazetelerinde yer aldığı gibi hastalıklı, zayıf bir kişi değil sağlıklı bir adam olduğunu ortaya koydu. Raporda Jackson’un kollarında çok sayıda delik, yüzünde ve boynunda yara izleri, kaşlarında ve dudaklarında dövmeler bulunduğu ancak genel olarak yaşına göre sağlıklı olduğu belirtildi. 1.75 boyunda, 62 kg ağırlığındaki Jackson’un kalbinin de sağlam olduğu kaydedildi.



Raporda Jackson’un romatizma ve akciğer yetmezliğinden şikayetçi olduğu ve bu sebeple nefes darlığı çektiği belirtilmekle birlikte bu iki rahatsızlığın hayati tehlike oluşturacak boyutta olmadığı ve şarkıcının, doktorunun uyuması için verdiği kuvvetli anestezi ilacı yüzünden öldüğü bildirildi.