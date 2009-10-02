T24 LogoT24 Logo
Dünya

Michale Jackson'un sağlık sorunu yoktu

Michale Jackson’un otopsi sonucuna göre, ünlü yıldız öldüğünde son derece sağlıklıymış.

02 Ekim 2009 03:00

Michale Jackson’un otopsi sonucuna göre, ünlü yıldız öldüğünde son derece sağlıklıymış.

AP haber ajansının ele geçirdiği otopsi raporu Jackson’un, magazin gazetelerinde yer aldığı gibi hastalıklı, zayıf bir kişi değil sağlıklı bir adam olduğunu ortaya koydu. Raporda Jackson’un kollarında çok sayıda delik, yüzünde ve boynunda yara izleri, kaşlarında ve dudaklarında dövmeler bulunduğu ancak genel olarak yaşına göre sağlıklı olduğu belirtildi. 1.75 boyunda, 62 kg ağırlığındaki Jackson’un kalbinin de sağlam olduğu kaydedildi.

Raporda Jackson’un romatizma ve akciğer yetmezliğinden şikayetçi olduğu ve bu sebeple nefes darlığı çektiği belirtilmekle birlikte bu iki rahatsızlığın hayati tehlike oluşturacak boyutta olmadığı ve şarkıcının, doktorunun uyuması için verdiği kuvvetli anestezi ilacı yüzünden öldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24