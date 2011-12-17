Michael Skibbe, Bundesliga yolunda!

T24 - Eskişehirspor’un başarılı teknik direktörü Michael Skibbe yol ayrımında. Skibbe, Almanya’dan gelen haberlere göre devre arasında Bundesliga ekibi Hertha Berlin’in başına geçiyor.



Sezon başında şike skandalı nedeniyle tutuklanan teknik direktör Bülent Uygun’un yerine getirilen Michael Skibbe, Eskişehirspor’dan ayrılıyor. Almanya’da Bundesliga’nın yayıncı kuruluşu olan Liga Total'in verdiği habere göre, Alman çalıştırıcı 1 Ocak itibariyle Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’in başına geçiyor.



Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle teknik direktörü Markus Babbel ile yol ayrımına gelen Hertha'da yeni teknik direktör arayışları bir süredir devam ediyordu.



Bundesliga'da daha önce Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt’ta çalışan Skibbe’yle anlaşıldığı haberleri cuma gündeme oturdu.



Babbel’in Çarşamba günü Kaiserslautern ile oynanacak olan kupa maçında son kez Hertha’nın başına olacağı ve ardından yerini Skibbe’ye bırakacağı iddia edildi.



