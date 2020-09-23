"Michael Schumacher'in tamamiyle iyileşme ihtimali çok düşük"

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Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu Michael Schumacher'in "bitkisel hayata girdiği" ve tamamıyla iyileşme ihtimalinin artık çok düşük olduğu belirtildi.

Fransız televizyon kanalı TMC'nin hazırladığı belgesel için Schumacher'in durumunu yorumlayan beyin cerrahı Prof. Erich Riederer, "Bence o bitkisel hayatta. Yani uyanık, ama tepki vermiyor" dedi.

Riederer, "Nefes alıyor, kalbi atıyor, belki oturabilir ve çok ufak adımlar atabilir, ancak fazlasını değil. Bence o en fazla bu kadarını yapabilir" diye konuştu.

Riederer'in Schumacher'i bizzat görüp görmediği veya yorumunu neye dayandırdığı belirtilmedi.

Ferrari'nin eski CEO'su Jean Tody, geçen hafta Schumacher'i ziyaret ettiğini ve efsane pilotun "mücadeleye devam ettiğini" söylemişti.

Schumacheri 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza yapmış ve beyni hasar görmüştü. Schumacher'in kazadan bu yana hiç görüntüsü yayımlanmadı ve durumuyla ilgili çok nadir açıklama yapıldı.