Michael Schumacher 45 kiloya düştü

Kayak yaparken başını taşa çarpan ve 3 yıldır hayat mücadelesine devam eden Michael Schumacher, 45 kiloya kadar düştü. Ailesi, tedavi masrafları nedeniyle bazı mülkleri satmaya başladı.

Kayak yapan küçük kızını korumak için İsviçre'de Alp Dağları'nda 2013 yılında büyük bir kaza geçirerek başını kayaya çarpan Schumacher, bitkisel hayata girdi.



Kaza üzerinden 3 yıl geçti geride kısıtlı ve pek çok bilinmezli bilgi kirliliği yaratan açıklamalar kalsa da bilinen efsane pilotun yaşatılması adına ortaya konan gayret.

Tedavisi için 22 milyon sterlin harcandı

cnntürk'ün haberine göre; kazadan hemen sonra yapılan tedavi Grenoble Hastanesi'nden Haziran 2014 tarihine kadar sürdü. Bu sırada harcanan rakam 10 milyon sterlin olarak açıklandı.



Lozan Üniversite Hastanesi'nde 18 ay kalan Schumacher taburcu edilerek rehabilitasyon süreci için evine alındı. Burada da yine 12 milyon sterline yakın harcama yapıldı.

Tedavisine haftalık 350 bin TL harcanıyor

2015 Aralık ayında evinde kurulan özel bir kliniğe nakledilen pilot için burada da yaklaşık haftalık 350 bin TL harcanıyor. Bu sürede geride kalan 12 ayda tahmini 5 milyon sterlin harcandı.



Toplamda şu ana kadar 30 milyon sterline yakın harcama yapılan Schumacher'in avukatı Felix Damm, efsanevi Alman sürücünün yürüyemediğini belirtti.

Sızan haberlere göre yakınlarını tanıdığı ama hareket edemeyerek çok kilo kaybı yaşadığı belirtilen efsane pilotun vücut ağırlığını yüzde 25'lik bölümünü yitirdiği ve 45 kiloya indiği vurgulanıyor.

Oğlu Formula 4'te

Schumi'nin yolundan giden 17 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, Formula 4'de babasını gururlandırmayı amaçladığını söylerken, kızı 19 yaşındaki Gina Maria Ağustos'ta İsviçre'deki bir at etkinliğinde zafere uzandı.

Sağlık giderleri ile maddi anlamda sıkıntı yaşandığı iddaları ise ailenin ve efsanevi pilotun sözcüsü Sabine Kehm tarafından yalanlanıyor. Aileye yakın çevreler ise bazı değerli mülklerin elden çıkartılmaya başlantığını söyledi.