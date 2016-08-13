Michael Phelps, Rio'da servetini de katladı

Olimpiyat Oyunları’nda tarihi rekoru kırarak 22 altın madalyaya ulaşan Amerikalı yüzücü Michael Phelps, gelirlerini de sponsorlarla hızla artırıyor. Geçen yıl 12 milyon dolar kazanan Phelps’in toplam servetenin 100 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ekonomik açıdan dünyanın en değerli spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunları’na şu ana kadar tartışmasız Amerikalı yüzücü Michael Phelps damgasını vuruyor. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpik Su Sporları Salonu’nda yapılan yüzme müsabakalarında, dün erkekler 200 metre karışıkta birinci olan ABD’li rekortmen yüzücü Michael Phelps, Rio 2016’da 4’üncü, kariyerinde 22’nci altınmadalyasını kazandı. Olimpiyatlar ve Dünya Su Sporları yarışmalarında kırdığı rekorlar ve kazandığı altın madalyalarla damga vuran Michael Phelps, elde ettiği gelirlerle de öne çıkıyor. 2015’te 12 milyon dolar kazanan Phelps’in son 14 yıldaki kazancının 100 milyon dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.