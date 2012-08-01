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Michael Phelps olimpiyat tarihine adını yazdırdı

Phelps, 19'uncu madalyasını kazanarak Olimpiyatlarda en fazla madalya alan sporcu olarak tarihine geçti

01 Ağustos 2012 08:17

ABD'li yüzücü Michael Phelps, Olimpiyatlar'daki 19'uncu madalyasını 4x200 metre serbest bayrak yarışında kazandı. Bu sayede Phelps, 18 madalya ile Olimpiyatlarda en fazla madalya alan sporcu olan Rus jimnastikçi Larissa Latynina'yı da geride bırakmış oldu.

Ünlü yüzücü Michael Phelps, 19'uncu madalyasını kazanarak Olimpiyatlarda en fazla madalya alan sporcu olarak tarihine geçti.

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında, yüzmede erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışı yapıldı.

Aquatics Center'da yapılan mücadelenin galibi, 6:59.70'lik dereceyle; Ryan Lochte, Michael Phelps, Conor Dwyer ve Ricky Berens'ten oluşan ABD takımı oldu.

ABD, 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalyayı kaptırdığı Fransa'dan da rövanşı almış oldu.

Atina 2004'de 6 altın, 2 bronz; Pekin 2008'de 8 altın madalya kazanan ABD'li yüzücü Phelps, Londra'da aldığı 1 altın ve 2 gümüş madalyayla Olimpiyatlar'da fazla madalya alan sporcu olarak tarihe geçti.

 

 

 

 

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