Michael Phelps, 23'üncü altın madalyasını 8 yıl önce fotoğraf çektirdiği çocuğa kaptırdı

Tüm zamanların en başarılı yüzücüsü olarak kabul edilen Michael Phelps 23. altın madalyasını 8 yıl önce kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Joseph Schooling'e kaptırdı. Schooling şu an 21 yaşında.

Önceki gün efsane yüzücü Michael Phelps, Rio Olimpiyatları'nda ilk kez geçilerek altın madalyayı Singapurlu yüzücü Joseph Schooling'e kaptırdı. 23'üncü olimpiyat altınını kazanmak isteyen Phelps, 100 metre kelebekte gümüş madalyanın sahibi oldu.

50.39'luk derece yapan Singapurlu sporcu ülkesine olimpiyat tarihinin ilk altın madalyasını getirdi. Schooling, aynı zamanda Michael Phelps'e ait olimpiyat rekorunu da kırdı.

Şu anda 21 yaşındaki Joseph Schooling henüz 13 yaşındayken yani 2008 yılında idolü Michael Phelps ile bu fotoğrafı çektirmişti.

O fotoğraftan tam sekiz yıl sonra Scholling altın madalyaya uzanarak tüm zamanların en başarılı yüzücüsü olarak kabul edilen Phelps'i geçmeyi başarmış oldu.

Michael Phelps bu gümüş madalya ile olimpiyat tarihindeki madalya sayısını 27'ye çıkardı. Phelps, şu ana kadar 22 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Efsane yüzücü, Rio Olimpiyatları'ndaki madalya sayısını dördü altın madalya olmak üzere beşe çıkardı.