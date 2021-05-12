Michael Jordan, Kobe Bryant'ın kendisine attığı son mesajları paylaştı

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Birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu kabul edilen Michael Jordan, geçen sene geçirdiği helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın kendisine yolladığı son mesajları paylaştı.

Jordan'ın ESPN ile paylaştığı 8 Aralık 2019 tarihli mesajlarda Bryant'ın Jordan'a ait bir firmanın ürettiği içkiyi övdüğü görülüyor. Bryant bu mesajı attıktan 49 gün sonra 26 Ocak 2020'de hayatını kaybetti.

Jordan'ın Bryant'a kızına basketbol koçluğu yapmanın nasıl gittiğini sorduğu bir mesaj attığı, Lakers efsanesinin ise "Selam koç. Şu an kenarda oturuyorum ve bu takımı 45-8 mahvediyoruz" diye yanıt verdiği görülüyor. Bu mesajı çok sevdiğini söyleyen Jordan, "Bu Bryant'ın rekabetçi doğasını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Jordan daha önce Bryant'ı "küçük kardeşi" gibi gördüğünü söylemişti.