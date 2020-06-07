Michael Jordan'dan ırkçılığa karşı 100 milyon dolarlık bağış sözü

ABD’de polis şiddeti sonucu öldürülen George Floyd ardından eylemler sürerken protestolara bir destek de Michael Jordan'dan geldi. Efsane basketbolcu ırkçılık karşıtı gruplara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

NBA'in gelmiş geçmin en büyük oyuncuları arasında yer alan Michael Jordan ve kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan Markası, ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadele için 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlama taahhüdünde bulundu.

Ünlü oyuncunun, kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan markasının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Siyahilerin hayatları önemlidir. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız.



Michael Jordan ile Jordan Markası'nın, ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.