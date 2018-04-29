Michael Jackson'ın kızı Paris çıplak fotoğrafları hakkında konuştu: Çıplaklık bizi insan kılıyor

Paris Jackson, Instagram'daki 1,4 milyon takipçisine çıplaklığın doğal ve "bizi insan kılan şeylerden biri olduğunu" söyledi.

Michael Jackson'ın tek kızı olan ve modellik yapan Paris Jackson, köpeğiyle birlikte üstsüz uzanırken çektiği bir fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Paris, fotoğrafta meme uçlarını uğur böceği emojisi ile sansürlemişti.

Sonradan bu paylaşımı silen 19 yaşındaki Paris, sigara içerken çektirdiği üstsüz siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşmıştı.

"Nüdizm bir 'doğaya dönüş hareketi' olarak başladı ve hatta bir felsefe olarak nitelendirildi" diyen Paris, çıplaklığın cinsel bir anlam taşıması gerekmediğini ve kendisini doğaya bağlayan güzel bir şey olduğunu söyledi.

"Bahçede genelde çıplağımdır.

"Feminizm kendini olduğun gibi ifade etmektir, üzerinde çok sayıda kıyafet bulunan bir muhafazakar için de, tenini gösteren biri için de.

"İnsan vücudu güzel bir şeydir ve yaralar, fazla kilo, çatlaklar, çiller ve her ne 'kusurunuz' olursa olsun güzeldir ve kendinizi rahat hissettiğiniz şekilde ifade edebilmelisiniz.

"Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa anlarım ve beni takip etmemenizi tavsiye ederim ama herhangi bir şekilde özür dileyemem. Ben buyum ve inandığım değerleri gizleyip geri adım atmayacağım."

Paris Jackson, son dönemde Calvin Klein ile imzaladığı milyon dolarlık reklam yüzü anlaşmasıyla gündeme gelmişti.

Babası Michael Jackson 2009 yılında yaşamını yitirdiğinde 11 yaşında olan Paris, Ocak ayında Rolling Stone dergisine babasının öldürüldüğünü düşündüğünü söylemişti.

Michael Jackson aşırı dozda ağrı kesici kullanımından ölmüş, doktoru Conrad Murray taksirle adam öldürme suçundan hüküm giymişti.

Paris, Rolling Stone dergisine ergenliğinde bir yabancının cinsel saldırısına uğradığını ve 2013'teki intihar girişimini de anlatmıştı.