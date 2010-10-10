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Dünya

MICHAEL JACKSON'IN EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA MAKAU (A.A)

10 Ekim 2010 15:57

-MICHAEL JACKSON'IN EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA MAKAU (A.A) - 10.10.2010 - Çin'in güneyindeki Makau kentinde yapılan açık artırmada, "Popun Kralı" Michael Jackson'ın yaklaşık 100 eşyası 1 milyon dolardan fazla paraya satıldı. Jackson ve Amerikan basketbolunun efsane ismi Michael Jordan imzalarının bulunduğu basketbol topu, internet yoluyla müzayedeye katılan bir kişi tarafından 245 bin dolara alındı. Dünyanın her yerinden büyük ilginin olduğu açık artırmada, kimliği açıklanmayan bir kişi internet üzerinden siyah kristallerle süslenmiş eldiven ile Jackson'ın 1995 yılındaki albümü "HIStory"nin tanıtım videosunda taktığı bilekliği 180 bin dolara satın aldı. Açık artırmada Jackson'ın eşyalarının yanı sıra bazı diğer ünlülerin de eşyaları satıldı. Satılan eşyalar arasında Bruce Lee'nin "Game of Death" filminde giydiği kostüm ile Madonna'nın Girlie Show dünya turunda giydiği kostüm de bulunuyor.

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