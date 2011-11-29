T24 LogoT24 Logo
Dünya

Michael Jackson'ın doktoruna 4 yıl hapis LOS ANGELES (A.A)

29 Kasım 2011 22:21

-Michael Jackson'ın doktoruna 4 yıl hapis  LOS ANGELES (A.A) - 29.11.2011 - Amerikalı yıldız Michael Jackson'ın ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunan doktor Conrad Murray, 4 yıla mahkum oldu. Mahkemenin yargıcı, Murray'nin şartlı tahliyesini reddetti. Mahkeme, ay başında görülen davada Dr. Murray'nin 25 Haziran 2009'ta Jackson'a güçlü bir anestezi ilacı olan ''propofol''den aşırı dozda vererek ölümüne yol açtığına hükmetmişti.  Altı hafta süren mahkeme sürecinde Murray, suçlamaları reddetmişti. Savunma avukatları da ünlü şarkıcının ölümcül dozu kendisinin aldığını ileri sürmüştü.   Los Angeles Adli Tıp Kurumu, yapılan otopside Jackson'ın kanında propofolün yanı sıra lorazepam, midazolam, diazepam, lidocaine ve ephedrine ilaçlarının bulunduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24