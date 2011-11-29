-Michael Jackson'ın doktoruna 4 yıl hapis LOS ANGELES (A.A) - 29.11.2011 - Amerikalı yıldız Michael Jackson'ın ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunan doktor Conrad Murray, 4 yıla mahkum oldu. Mahkemenin yargıcı, Murray'nin şartlı tahliyesini reddetti. Mahkeme, ay başında görülen davada Dr. Murray'nin 25 Haziran 2009'ta Jackson'a güçlü bir anestezi ilacı olan ''propofol''den aşırı dozda vererek ölümüne yol açtığına hükmetmişti. Altı hafta süren mahkeme sürecinde Murray, suçlamaları reddetmişti. Savunma avukatları da ünlü şarkıcının ölümcül dozu kendisinin aldığını ileri sürmüştü. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, yapılan otopside Jackson'ın kanında propofolün yanı sıra lorazepam, midazolam, diazepam, lidocaine ve ephedrine ilaçlarının bulunduğunu açıklamıştı.