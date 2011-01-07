-MICHAEL JACKSON HASTANEYE ULAŞTIRILDIĞINDA ÇOKTAN ÖLMÜŞ LOS ANGELES (A.A) - 07.01.2011 - Amerikalı pop kralı Michael Jackson'ın hastaneye getirildiğinde çoktan öldüğü ortaya çıktı. California'da şarkıcının doktorunun yargılanıp yargılanmayacağına karar verecek olan mahkemeye ifade veren kurtarma görevlisi Martin Blount, ''pop kralının'' vücut ısısına dayanarak yaptığı açıklamada, Michael Jackson'ın hastaneye getirilişinden en az 20 dakika önce ölmüş olduğu sonucuna vardığını anlattı. Bu ifade, Jackson'ın doktoru Conrad Murray'ın söyledikleriyle çelişiyor. Murray, Jackson'ın nefes alması durduktan bir dakika sonra kurtarma görevlilerini çağırdığını, görevlilerin de 4 dakika içinde geldiğini söylemişti.