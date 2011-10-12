Michael Jackson bu yatakta öldü!

T24 - ABD’li efsanevi pop yıldızı Michael Jackson’a ölümünden sonra otopsi uygulayan Dr. Christopher Rogers, Jackson’ın aşırı dozda ilaç verilerek öldüğüne inandığını belirtti. Jackson’a aşırı dozda ilaç vererek ölümüne neden olmakla suçlanan Dr. Conrad Murray’ın yargılandığı davaya, dün yeni fotoğraflar da sunuldu.







Rogers, dün verdiği ifade de, “sanatçının düşünüldüğü gibi kendi eliyle aşırı dozda aldığı anestezik propofol’den ölmediğini düşündüğünü” belirtti. Roger, Jackson’ın “cinayete kurban gittiğini düşündüğünü” belirtti.



Murray ise hakkındaki suçlamaları reddetti ancak söz konusu ilacı Jackson’a uyumasını kolaylaştırması için verdiğini kabul etti. Murray’in avukatları, Jackson’ın öldüğü 25 Haziran 2009 tarihinde, doktoru yanında değilken kendisine fazla doz verdiğini ve kendi ölümüne neden olduğunu savundu.

“İlacı kendi almış olamaz"



Rogers, “Jackson’ın kendi eliyle profopol aldığına inanmadığını” belirterek, “Murray odasında olmadığı esnada Jackson’ın anestezik madde alıp iki dakika içinde ölmesine yetecek kadar zaman yoktu” dedi.







Yapılan çapraz sorguda ise Rogers, Jackson’ın kanında tespit edilen profopol miktarının Murray’ın verdiği 25 miligramlık miktardan çok daha fazla çıktığını belirtti.



Rogers ayrıca, Jackson’ın yatağında bulunduğu esnada dizindeki damar yolu açıklığından kendisine ilaç enjekte etmiş olabileceğini ifade etti.



Jackson’ın doktoru Murray, suçlu bulunduğu takdirde dört yıla kadar hapis cezası alabilir.



