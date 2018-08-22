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Spor

Michael Frey, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı golcü oyuncu Michael Frey, yarın İstanbul'a gelecek

22 Ağustos 2018 23:13

İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen ve Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, yarın saat 10.00’da Zürih’ten kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaşacak.

Fenerbahçe daha önce oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlarken, oyuncunun kulübü Zürich ile anlaşamamış ve Frey takımdan ayrılmak istediğini ısrarla dile getirdiği için kadro dışı bırakılmıştı.

Frey’in yarın sözleşmesinin son detaylarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

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