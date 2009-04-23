Michael Fink Beşiktaş ile her konuda anlaştı

Beşiktaş, Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için mücadele ederken, bir yandan da önümüzdeki sezonun transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'a bu sezonun devre arasında transfer olan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Fabian Ernst'in ardından, siyah-beyazlı yönetim, kadrosuna bir Alman futbolcu daha katmak için bir süredir sürdürdüğü temaslarda son aşamaya geldi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denzili'nin isteği üzerine yönetim, bir süredir görüştüğü Eintracht Frankfurt forması giyen Michael Fink ile prensip anlaşmasına vardı. Eintracht Frankfurt ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Alman futbolcu ile her konuda anlaşan siyah-beyazlı kulüp, bonservis bedeli ödemeden bu oyuncuyu kadrosuna katacak.



Orta sahada görev yapan Fink, Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Edouard Cisse'nin yerine transfer edilecek ve Cisse ile yeni bir sözleşme imzalanmayacak.



27 yaşında 1.83 boyunda olan Fink, Stuttgart alt yapısında başladı. Daha sonra Arminia Bielefeld forması giyen Alman futbolcu 2006 yılından bu yana Eintracht Frankfurt'ta top koşturuyordu. Bu sezon Alman Ligi Bundesliga'da 27 maçta görev yapan Michael Fink 5'de gol kaydetti.



Beşiktaş'ın bu futbolcuya ne kadar ücret vereceği henüz açıklanmazken, siyah-beyazlı kulübün önümüzdeki Fink ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

