T24 LogoT24 Logo
Dünya

Michael Brown kararı öncesi Missouri'de OHAL

Siyahi genç Michael Brown'un polis tarafından öldürülmesinin ardından açılan davada bugün karar verilecek

18 Kasım 2014 11:33

ABD'nin Missouri eyaleti valisi jürinin Ferguson'da polis tarafından öldürülen siyahi genç Michael Brown’un öldürülmesiyle ilgili kararını açıklaması öncesi Ulusal Muhafızları harekete geçirdi.

Vali Jay Nixon Ulusal Muhafızlar'ın "kolluk güçlerinin huzuru koruma çabalarına destek olacağını" söyledi.

Jüri Polis Memuru Darren Wilson'ın geçen Ağustos ayında 18 yaşındaki siyah genç Michael Brown'ın öldürülmesiyle ilgili resmen suçlanıp suçlanmayacağına karar verecek.

Jüri'nin tam olarak ne zaman karara varacağı bilinmiyor.

Ancak St Louis Bölge Savcısı jürinin bu ay ortası ila sonunda karar vermesini beklediğini söyledi.

Brown, St Louis'in siyahların çoğunlukta yaşadığı banliyölerinden Ferguson’da Wilson tarafından vurularak öldürülmüştü.

Görgü tanıkları Brown'ın vurulmadan önce ellerini kaldırıp teslim olduğunu söylerken, polis vurulmadan önce Brown'ın Wilson ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Brown'ın ölümü zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşen protesto eylemlerine neden olmuştu.

Ferguson Polisi eylemler sırasında aşırı güç kullanmakla suçlanmıştı.

Vali Jay Nixon'ın kararı aynı zamanda olası protestolar sırasında güvenlik güçlerinin komutasının Ferguson polisinde değil, St. Louis Polis Teşkilatı'nda olması anlamına geliyor.

ETİKETLER

fergusonabdmichael browndavamahkemekarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24