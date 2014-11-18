Michael Brown kararı öncesi Missouri'de OHAL

ABD'nin Missouri eyaleti valisi jürinin Ferguson'da polis tarafından öldürülen siyahi genç Michael Brown’un öldürülmesiyle ilgili kararını açıklaması öncesi Ulusal Muhafızları harekete geçirdi.
Vali Jay Nixon Ulusal Muhafızlar'ın "kolluk güçlerinin huzuru koruma çabalarına destek olacağını" söyledi.
Jüri Polis Memuru Darren Wilson'ın geçen Ağustos ayında 18 yaşındaki siyah genç Michael Brown'ın öldürülmesiyle ilgili resmen suçlanıp suçlanmayacağına karar verecek.
Jüri'nin tam olarak ne zaman karara varacağı bilinmiyor.
Ancak St Louis Bölge Savcısı jürinin bu ay ortası ila sonunda karar vermesini beklediğini söyledi.
Brown, St Louis'in siyahların çoğunlukta yaşadığı banliyölerinden Ferguson’da Wilson tarafından vurularak öldürülmüştü.
Görgü tanıkları Brown'ın vurulmadan önce ellerini kaldırıp teslim olduğunu söylerken, polis vurulmadan önce Brown'ın Wilson ile mücadele ettiğini açıklamıştı.
Brown'ın ölümü zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşen protesto eylemlerine neden olmuştu.
Ferguson Polisi eylemler sırasında aşırı güç kullanmakla suçlanmıştı.
Vali Jay Nixon'ın kararı aynı zamanda olası protestolar sırasında güvenlik güçlerinin komutasının Ferguson polisinde değil, St. Louis Polis Teşkilatı'nda olması anlamına geliyor.